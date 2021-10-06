ارتفاع تاريخي لسعر الغاز في أوروبا خلال ساعة واحدة

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الأربعاء، بصعود قياسي غير مسبوق في التاريخ لأسعار الغاز في أوروبا.

وسجلت أسعار الغاز في ​أوروبا​، خلال تعاملات اليوم قفزة كبيرة، حيث صعدت في غضون ساعة تقريبا بواقع 300 دولارا وسجلت مستوى قياسيا غير مسبوق في التاريخ.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن أسعار الغاز في أوروبا بلغت خلال تعاملات اليوم مستوى 1900 دولارا لكل ألف متر مكعب، وسجلت بذلك مستوى تاريخيا جديدا.

وفي بداية تعاملات اليوم بلغ سعر ​الوقود​ الأزرق في أوروبا مستوى 1600 دولارا لكل ألف متر مكعب.

ونتج ارتفاع أسعار الجملة بشكل جزئي عن زيادة الطلب، لا سيما من آسيا، حيث خرجت الاقتصادات من حالات الإغلاق الناجمة عن الوباء، كما أدى الشتاء والربيع الأوروبيان الباردان أيضا إلى استنفاد المخزونات.

في الوقت نفسه، أدى انخفاض الإنتاج المحلي والظروف الجوية السيئة في الولايات المتحدة وأعمال الصيانة الأساسية إلى خلق سوق غاز غير متوازن، وجعل إعادة تخزين إمدادات الغاز قبل الشتاء القادم أمرا صعبا في جميع أنحاء المنطقة.