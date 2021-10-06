انخفاض مؤشرات وول ستريت تأثراً بمخاوف التضخم

انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مع بداية اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا الانخفاض بعد أن زاد ارتفاع أسعار النفط مخاوف ارتفاع التضخم، كما أظهر مسح جديد ارتفاعا قويا في وظائف القطاع الخاص الشهر الماضي، ما يزيد القلق بشأن تقليص التحفيز النقدي في وقت أقرب من المتوقع، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 115.71 نقطة بما يعادل 0.34 بالمئة إلى 34198.96 نقطة.

كما فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 26.15 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 4319.57 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 144.38 نقطة أو واحدا بالمئة إلى 14289.45 نقطة.