ارتفاع أسعار النفط وسعر البرميل يتجاوز 82 دولارا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهة نحو زيادة تبلغ 4.5 في المئة خلال الأسبوع، حيث قفز سعر خام برنت إلى 82.88 دولار للبرميل.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة مؤشرات على بدء تحول بعض الصناعات من استخدام الغاز عالي السعر كوقود إلى النفط.

وذكرت الوكالة أن العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 82.88 دولار للبرميل صباح اليوم.

وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار أو 1.3 في المئة إلى 79.32 دولار للبرميل.

وقال محللون إن تصريح وزارة الطاقة الأمريكية بشأن عدم نيتها لاستخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية لتهدئة صعود أسعار النفط، أدت أيضا لارتفاع الأسعار.

وفي المقابل، نقلت "رويترز، عن مصدر بوزارة الطاقة الأمريكية قوله إن هذا التصريح غير دقيق، مشيرا أن كل الحلول مطروحة دائما على الطاولة.

وتتوقع "أوبك" تتوقع استمرار العصر الذهبي للنفط لسنوات قادمة في ظل تعافي الاقتصادات من الوباء، مشيرة إلى أنه قد يستقر الطلب العالمي بعد عام 2035.

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