سعر خام النفط الأمريكي يلامس أعلى مستوى منذ عام 2014

تجاوزت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، والذي يعد مقياسا معياريا للنفط الأمريكي، 80 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، مع انتعاش الطلب في حين لا يزال العرض أقل.

قفز خام النفط الأمريكي بأكثر من 2% ليتداول عند 80.09 دولار، اليوم، قبل أن يتراجع عن هذا المستوى ويحوم حول 79.70 دولار، فيما ارتفع خام "برنت"، والذي يعد معيارا دوليا للنفط، بنسبة 1.7% إلى 83.32 دولار للبرميل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".

ارتفعت أسعار النفط في الأيام الأخيرة جنبا إلى جنب مع ارتفاع أوسع في السلع الأساسية بما في ذلك الغاز الطبيعي والفحم وسط أزمة الطاقة التي تجتاح أوروبا وآسيا.

على الرغم من ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية في هذا الأسبوع، لا يزال السوق العالمي يعاني من عجز في المعروض، وما لم تعمل مجموعة "أوبك +" على زيادة الإمدادات، فإن الأسعار سترتفع أكثر .

يسير خام غرب تكساس الوسيط في الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة السابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية للأسعار منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013. بالنسبة للعام كاملا، ارتفع كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام "برنت" الآن بأكثر من 60%.

تغيرت أسعار الغاز الطبيعي بشكل طفيف، اليوم الجمعة، حيث انخفضت إلى 5.67 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لكنها سجلت زيادة في الأسعار بأكثر من الضعف منذ بداية العام.

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