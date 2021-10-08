قيمة شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك تتجاوز 100 مليار دولار

تجاوزت قيمة شركة "سبيس إكس" لأعمال الفضاء، والتابعة للملياردير إيلون ماسك، 100 مليار دولار بعد بيع أسهم من قبل مستثمرين حاليين.

أبرمت الشركة اتفاقية مع مستثمرين جدد وحاليين لبيع ما يصل إلى 755 مليون دولار من الأسهم من بسعر 560 دولارا للسهم وفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي" عن العديد من الأشخاص المطلعين على الصفقة، مما أدى إلى زيادة تقييم الشركة إلى 100.3 مليار دولار.

وقالت مصادر إن الشركة لم ترفع رأس مالها الجديد في الوقت الحالي، حيث يمثل عرض الشراء بيعا ثانويا للأسهم القائمة.

يمثل سعر السهم الجديد زيادة بنسبة 33% عن آخر تقييم لشركة "سبيس إكس" البالغ 74 مليار دولار عند 419.99 دولار للسهم في فبراير/ شباط، عندما جمعت الشركة ما يقرب من 1.2 مليار دولار.

التقييم الجديد لشركة "سبيس إكس" يجعلها واحدة من الشركات الخاصة النادرة في العالم التي تحظى بلقب "هيت كورن"، حيث تزيد قيمتها على 100 مرة قيمة شركات الـ"يونيكورن" التي تعني "شركة قيمتها مليار دولار"

تعد "سبيس إكس" الآن ثاني أكبر الشركات الخاصة قيمة في العالم، وفقا لتحليل "سي بي إنسيتس"، بعد شركة "بيتدانس" الصينية، كما أنها تخطت شركة "تريب" الأيرلندية الأمريكية للتكنولوجيا المالية.

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