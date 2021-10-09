المغرب يستضيف قمة الأعمال بين الاتحاد الأوروبي ونظيره الأفريقي

تستضيف العاصمة المغربية مراكش يومي 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني، قمة الأعمال الرابعة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا 2021، المخصصة للانتقال إلى الطاقة الخضراء والمستدامة في أفريقيا.

ومن المخطط مشاركة رجال أعمال مؤثرين وسياسيين وخبراء لحل المشاكل السياسية التي تشكل المستقبل المشترك للقارتين.

على مدار يومين، سيعقد أصحاب المصلحة مناقشات حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتسليط الضوء على المجالات المتعلقة بالأعمال التجارية في أوروبا وأفريقيا. سيغطي الحدث أربعة محاور رئيسية: سلسلة القيمة الأفريقية، والتحول الرقمي، والابتكار الصحي، والتحول الأخضر.

وسيشارك بها ممثلون عن مؤسسات دولية مثل البنك الأفريقي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يحضر الحدث نحو 100 ضيف و5000 مشارك في المؤتمر عبر الإنترنت.

كما سيحضر القمة ضيوف من كبار الشخصيات والشركاء المتحدثين شخصيا.

وسيتم بث جميع الجلسات مباشرة مجانا على الموقع الإلكتروني لقمة الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.