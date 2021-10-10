"إكسبو دبي" يحتضن فعاليات "أسبوع المغرب" للترويج للمملكة كمركز للاستثمار العالمي

انطلقت اليوم الأحد فعاليات "أسبوع المغرب" في معرض "إكسبو دبي"، تحت شعار "المغرب مركز للاستثمار العالمي"، الذي يستمر لغاية 16 أكتوبر.

وسيتم خلال الفعاليات عرض المقومات الاقتصادية للمملكة أمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم .

وينظم هذا الحدث الاتحاد العام للمؤسسات المغربية (CGEM) والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) في الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر.

ويشارك فيه وفد كبير من المشغلين المغربيين من القطاعين العام والخاص، للترويج والتأكيد على جاذبية المملكة كمركز عالمي للاستثمار.

وقال شكيب علج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في خطاب ألقاه صباح اليوم بمناسبة افتتاح الأسبوع في المغرب "بفضل الإصلاحات التي تم إجراؤها على مدار العشرين عامًا الماضية، أصبح المغرب اليوم من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمارات، ليس فقط في المنطقة ولكن في العالم، معترفًا به من البداية لاستقراره السياسي وموقعه الجغرافي".

وتابع علج، قائلا " إن الشركات المغربية عززت تواجدها بشكل كبير عبر القارة واختارت آلاف الشركات المغرب كمنصة قارية مفضلة لها، وذلك بفضل قدرتها التنافسية وأكثر من 60 اتفاقية تجارة حرة ".

كل هذه الإنجازات جعلت المغرب بيئة مزدهرة وآمنة لممارسة الأعمال التجارية، وهو ما أكدته العديد من التقارير الدولية.

كما قدم علج، للمستثمرين الأجانب الخطوط الرئيسية لنموذج التنمية الجديد (NMD) الذي يستعد المغرب لتطبيقه والذي يوفر فرصا جديدة للنمو والاستثمار في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة.

هذا وتستمر فعاليات "أسبوع المغرب" حتى 16 أكتوبر مع تنظيم اجتماعات ثنائية ومؤتمرات مواضيعية حول الصناعة واللوجستيات والتمويل والطاقات المتجددة والابتكار.