تسجيل ارتفاع في أسعار النفط

نمت أسعار النفط العالمية منذ افتتاح البورصات بنحو 2 في المئة، حيث أن ارتفاع الطلب عليه مدعوم أساسًا بالغاز الباهظ، وفقًا لبيانات التداول وتعليقات المحللين.

اعتبارًا من الساعة 08:04 بتوقيت موسكو، ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر ديسمبر/كانون الأول لمزيج برنت بحر الشمال بنسبة 1.63%، لتصل إلى 83.74 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني لخام غرب تكساس الوسيط "الخفيف" - بنسبة 2.04%، لتصل إلى 80.95 دولارًا للبرميل.

النمو مدفوع بالطلب القوي على النفط كبديل للغاز الطبيعي الذي يتم تقديره بشكل كبير. لذلك، في أوروبا، تضاعف سعر عقود توريد هذا الوقود من بداية أغسطس/آب حتى نهاية سبتمبر/أيلول، وسجل الحد الأقصى التاريخي في 6 أكتوبر/تشرين الأول - 1937 دولارًا لكل ألف متر مكعب. بحلول نهاية الأسبوع، عادت إلى ما يقرب من ألف دولار، لكن الدافع للبحث عن بديل أصبح واضحًا.

بالإضافة إلى ذلك، في اجتماع "أوبك +" الأخير، قرر التحالف عدم تسريع زيادة إنتاج النفط.

في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار موارد الطاقة الأخرى بشكل كبير. على وجه الخصوص، تم تجديد السجل التاريخي في أكتوبر بتكلفة الفحم الحراري - أكثر من 300 دولار للطن.