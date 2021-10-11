ارتفاع قياسي في سعر "بيتكوين" يتجاوز 57 ألف دولار

شهدت أسعار عملة "بيتكوين" الرقمية، اليوم الاثنين 11 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفاعا قياسيا، بحيث تجاوزت أسعاره 57 ألف دولار، لأول مرة منذ مايو/أيار الماضي.

موسكو – سبوتنيك. وأظهرت بيانات التداول، ارتفاعًا لسعر عملة "بيتكوين" الرقمية، متجاوزًا الـ 57 ألف دولار لأول مرة منذ 12 أيار/ مايو الماضي.

ووفقًا لبيانات التداول، فقد ارتفع سعر بيتكوين في بورصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، عند الساعة 10:52 بتوقيت موسكو، بنسبة 2.1 في المئة إلى 56.78 ألف دولار، وقبل دقائق من ذلك، بلغ السعر نحو 57.05 ألف دولار، وكانت آخر مرة تم فيها تداول بيتكوين عند هذا المستوى في 12 أيار/مايو الماضي.

ووفقاً لبوابة "كوين ماركت كاب"، التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 2.14 في المئة إلى 56.8 ألف دولار.

وكان سعر بيتكوين، قد ارتفع منذ بداية الشهر، بنسبة 30 في المئة تقريبًا، من 43.82 ألف دولار، وعادت العملة المشفرة إلى الارتفاع بعد انخفاضها في أيلول/سبتمبر بنسبة 7 في المئة، والذي أعقب ذلك فترة شهرين متتاليين من النمو في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس – بنحو 35 في المئة في المجموع.

هذا وكان سعر "بيتكوين" قد تضاعف في الربع الأول من السنة الحالية: من نحو 29 ألف إلى 58.7 ألف دولار في نهاية عام 2020. وفي نيسان/أبريل الماضي، سجل رقماً قياسياً تاريخياً بلغ 64.85 ألف دولار. وفي أيار/مايو، فقدت العملة المشفرة ثلث قيمتها، لينخفض سعرها من 57.7 ألف إلى 37.3 ألف دولار.

يذكر، أن "بيتكوين" هي عملة افتراضية، تم استحداثها في عام 2009، وتستخدم أثناء بعض العمليات المالية الإلكترونية، بما في ذلك وشراء البضائع عبر الإنترنت. كما توجد هناك إمكانية لتحويل "بيتكوين" إلى مختلف العملات التقليدية في ساحات خاصة للمزايدات.