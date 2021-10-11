منح جائزة نوبل في الاقتصاد لثلاثة خبراء أمريكيين

قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، إن خبراء الاقتصاد ديفيد كارد وجوشوا أنجريست وجويدو إمبينز، فازوا بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2021.

وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، منح جائزة نوبل في الاقتصاد إلى الكندي الأمريكي ديفيد كارد والأمريكيين جوشوا أنجريست وجويدو إمبينز

وأوضحت الأكاديمية السويدية في ستوكهولم التي تمنح جائزة نوبل، عن منح الجائزة في الاقتصاد لعام 2021 للعلماء الثلاثة.

وحصل كارد على نصف الجائزة "للمساهمات التجريبية في اقتصاديات العمل"، وحصل أنجريست وإيمبنس على الجزء الثاني من الجائزة "لمساهمتهما المنهجية في تحليل علاقات السبب والنتيجة".

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي نحو (1.14 مليون دولار)، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.