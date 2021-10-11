أوروبا تتجه لاستخدام الفحم بسبب ارتفاع أسعار الغاز

أفاد تقرير "بنك أوف أمريكا غلوبال ريسيرش ريبورت"، اليوم الاثنين، بأن الشركات الأوروبية تتحول إلى سوق الفحم الحجري بسبب ارتفاع أسعار الغاز، في حين تحطم أسعار الفحم أيضاً أرقاما قياسية.

بروكسل – سبوتنيك. وجاء في التقرير: "يتجه توليد الطاقة المكلف من الغاز الآن نحو سوق الفحم الحراري المحدود أصلا... بينما كان توليد الفحم الأوروبي مقيدا بأسعار الكربون القياسية في أوائل الصيف، بالتالي فتح النمو الكبير لأسعار الغاز الطبيعي الباب للانتقال من الغاز إلى الفحم".

وقد ارتفع سعر الفحم الحجري المستخدم في توليد الطاقة حتى 250 دولار للطن ليصل إلى أعلى مستوى في التاريخ، بحسب التقرير.

ويضطر المستهلكون في أوروبا إلى التنافس على كميات مجانية من الفحم مع المشترين في آسيا، حيث يوجد أيضا نقص في الفحم، مما يساهم أيضًا في ارتفاع الأسعار.

هذا وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز في أوروبا في السادس من الشهر الجاري، إلى مستويات قياسية، وتجاوز للمرة الأولى في التاريخ، 1900 دولار لكل ألف متر مكعب، بعدها أخذ في التراجع إلى دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.