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    أسعار الذهب اليوم

    أسعار الذهب اليوم في عدد من الدول العربية

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    شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر‎/‎تشرين الأول، استقرارا نسبيا في عدد من الدول العربية، مع ارتفاع هامشي في أسعار المعدن الأصفر عالميا. تعرف على سعر الذهب في مصر، ‏السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والأردن‎.‎

    وفتحت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، عالميا على ارتفاع طفيف مدعومة بالمخاوف المتزايدة بشأن التضخم.

    للحد من مكاسب الذهب، حلق الدولار بالقرب من أعلى مستوى في عام واحد لمسه الشهر الماضي وسط ارتفاع أسعار الطاقة وتوقعات بأن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تقليص مشترياته من السندات الشهر المقبل.

    الاستثمار في الذهب
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    وارتفع الذهب 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1758.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 353 بتوقيت غرينتش بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1758.20 دولار للأوقية.

    توقعات بارتفاع كبير

    قال هارشال باروت، كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في شركة Metals Focus للأبحاث: "تستمر أزمة الطاقة هذه في السيطرة على معنويات السوق لأن هناك مخاوف من أن التضخم الآن ربما ليس مؤقتا كما كان متوقعا في وقت سابق وهذا هو الأساس لأسعار الذهب".

    وأضاف لرويترز أنه سيتم مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب لصحة الاقتصاد العالمي، وأن علامات التضخم المصحوب بركود تضخم طويل الأمد قد تدفع الذهب نحو 1800 دولار للأوقية.

    كذلك، يترقب السوق اليوم الثلاثاء، إعلان معدل البطالة في الولايات المتحدة. وفي سوق الذهب يترقب المستثمرون والمتداولون مؤشرات التوظيف كونها تعد مرأة الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي سينعكس على قرارات المتداولين فيما يتعلق بشراء الذهب من عدمه.

    أسعار الذهب اليوم في الدول العربية

    النوع/البلد عمان الأردن البحرين الإمارات الكويت السعودية مصر قطر

    عيار 24 قيراط

    		 21.72 ريال 40.06 دينار 21.34 دينار 208.09 درهم 17.033 دينار 211.71 ريال 880 جنيه 205.65 ريال

    عيار 21 قيراط

    		 19.01 ريال  35.06 دينار 18.67 دينار 182.08 درهم 14.919 دينار 185.25 ريال 770 جنيه 179.94 ريال

    عيار 18 قيراط

    		 16.29 ريال 30.04 دينار 19.56 دينار 156.07 درهم 12.788 دينار 158.78 ريال 660 جنيه 154.23 ريال

    عيار 14 قيراط

    		 12.68 ريال 30.11 دينار 12.45 دينار 121.38 دهم 9.97 دينار 123.50 ريال 513 جنيه 120.10 ريال

    الجنيه الذهب

    		 152.20 ريال 280.35 دينار 149.45 دينار 1454 درهم 119.64 دينار 1481.99 ريال 6160 جنيه 1439 ريال

    أوقية الذهب عيار 24

    		 675.61 ريال 1245 دينار 664.04 دينار 6461 درهم 529.789 دينار 6585 ريال 27400 جنيه 6.396 ريال

    كيلو الذهب عيار 24

    		 21743 ريال 40049 دينار 21319 دينار  درهم 207719 17092 دينار  ريال 212074 88000 جنيه 205884 ريال

     

    الذهب كتحوط من التضخم

    عادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط من التضخم، ولكن الحوافز المخفضة للبنك المركزي الأمريكي وزيادات أسعار الفائدة تميل إلى دفع عائدات السندات الحكومية إلى الأعلى، مما يترجم إلى تكلفة فرصة أعلى للاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للفائدة.

    أهمية الذهب كأصل استراتيجي 2021

    يستفيد الذهب من مصادر الطلب المتنوعة: كالاستثمار، والأصول الاحتياطية، والمجوهرات، ولا يحمل أي مخاطر ائتمانية، ويحافظ تاريخيا على قيمته بمرور الوقت.

    لماذا يعد الذهب خيارا مثاليا للاستثمار؟

    يلجأ الكثيرون إلى الاستثمار في الذهب، نظرا للفوائد التي يمكنهم جنيها من وراء هذا الاستثمار الآمن ومن أبرزها.

    1. سهولة التحويل

    يتميز الذهب بسهولة تصفيته وتحويله إلى سيولة، في أي مكان، لذلك يعد الأخيار الآمن للاستثمار.

    وفي حين ليس هناك ما يضمن في الاستثمارات الأخرى الحصول على العوائد نفسها قبل التصفية، فإنه عند تسييل الذهب تكون القيمة نفسها التي كانت عليها عندما كان المعدن الأصفر صلبا.

    2. ‎صعوبة الاختراق

    كثيرا ما نسمع عن انهيار استثمار البعض على الإنترنت، لكن الذهب يمنحك ميزة أخرى هي تحقيق التنوع في الاستثمار بعيدا عن الشبكة العنكبوتية.

    والذهب أيضا هو واحد من الأصول القليلة التي يمكن استثمارها مع توفير الخصوصية أو الاستثمار حتى مع إخفاء هويتك، لذلك فهو غير قابل للاختراق عن طريق التكنولوجيا.

    3. أصل مثالي للتوريث

    الاستثمار في الذهب يمنحك طريقة سهلة لنقله إلى أطفالك وأحفادك، كونه يتميز بالقدرة على حفظ قيمته مع مرور الزمن كأصل ملموس.

    كذلك، يلجأ الكثيرون لاسيما في بلداننا العربية إلى الاحتفاظ بالذهب بهدف توفير المال اللازم للاحتياجات المستقبلية.

    4. عوائد على المدى الطويل

    يسمح لك الاحتفاظ بالذهب إلى ربح عوائد كبيرة وذلك على المدى الطويل. ويعد شراء العملات الذهبية من البنوك هو الخيار الأمثل لأسباب بينها ضمان الجودة، والحصول على شهادة ضمان، وهو ما لا يتوافر عند شرائه من السوق المحلي.

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