النفط يقترب من ذروة 3 سنوات وسط مخاوف من أزمة الطاقة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء صوب 84 دولارا للبرميل لتقترب من أعلى مستوى لها في آخر ثلاث سنوات، مدعومة بانتعاش الطلب العالمي الذي يسهم في نقص الطاقة في الاقتصادات الكبرى مثل الصين.

ومع نمو الطلب نتيجة تعافي الاقتصادات من جائحة كورونا، تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، وهو التحالف المعروف باسم أوبك+، بخطط لزيادة الإنتاج تدريجيا بدلا من تعزيز المعروض بسرعة.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط: "ستمضي "أوبك+" قدما في نهجها الحذر تجاه الإمدادات في فترة نهاية العام‭‭"‬‬، وفقا لـ "رويترز".

وزاد خام برنت سنتين إلى 83.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش. وبلغ أمس الاثنين 84.60 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وارتفع الخام الأمريكي 29 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 80.81 دولار للبرميل، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 أمس الاثنين عند 82.18 دولار.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا للوساطة إن عدم حدوث تغيير كبير في الأسعار اليوم الثلاثاء قد يرجع إلى أن السوق بالغت في الشراء كما يبدو بناء على المؤشرات الفنية قصيرة الأجل مثل مؤشر القوة النسبية.

وقال "لن أتفاجأ على الإطلاق إذا رأينا تراجعا يتراوح بين خمسة وثمانية دولارات للبرميل في مرحلة ما هذا الأسبوع".

وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 60 بالمئة هذا العام. وفضلا عن القيود التي تفرضها "أوبك+" على الإمدادات، كان الارتفاع مدفوعا بصعود قياسي في أسعار الغاز الأوروبية التي شجعت على التحول إلى النفط لتوليد الطاقة.