وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاضا في الطلب على النفط لأول مرة

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط، مشيرة إلى انخفاض محتمل قريب للطلب في الأشهر المقبلة.

وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي أن التوقعات تلحظ انخفاضا وشيكا في الطلب على النفط بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين.

وأضاف التقرير: "يُظهر كل من السيناريوهات المدروسة في نهاية العام انخفاضًا في الطلب العالمي على النفط، على الرغم من اختلاف توقيت وشدة الانخفاض بشكل كبير".

وأشار التقرير إلى أن ثلاثة خيارات موجودة ومحتملة، الأول يأخذ في الاعتبار استراتيجيات المناخ الحالية حتى تلك التي لم يتم اعتمادها بعد (سيناريو السياسات المعلنة) التي تقول إنه يجب أن يصل إنتاج النفط إلى ذروته بحلول منتصف عام 2030 عند مستوى 104 مليون برميل.

وأما الاحتمال الثاني ينص على وفاء البلدان بجميع الالتزامات في الوقت المحدد، حيث سيتم الوصول إلى الحد الأقصى للطلب البالغ 97 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من هذا العقد.

أما الثالث فهوتحقيق حياد الكربون في قطاع الطاقة بحلول منتصف القرن، حيث يتم تجاوز الحد الأقصى للطلب بالفعل وبحلول عام 2030 سينخفض ​​إلى 72 مليون برميل يوميًا.