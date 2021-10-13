موانئ دبي العالمية: لا نهاية تلوح في الأفق لأزمة إمدادات الشحن

قال رئيس موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، اليوم الأربعاء، إن حل اضطراب سلاسل إمدادات الشحن سيستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أنه لا أحد يعرف كم من الوقت ستستغرق هذه الأزمة.

وحسب "رويترز"، أضاف بن سليم خلال مؤتمر في إطار معرض إكسبو 2020 في دبي، أنه ما من نهاية تلوح في الأفق لنقص حاويات الشحن وازدحام الموانئ والارتفاع الشديد لأسعار الشحن مما يؤثر على التجارة العالمية.

وأوضح "هذه هي التعقيدات. لا أحد يعرف كم من الوقت ستستغرق. وأعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا"، ممتنعا عن التكهن بموعد انتهاء الاضطرابات.

وأكد أن المشكلة معقدة لأن هناك شحنات كبيرة متراكمة.

وأشار إلى أن قوة العمل في موانئ دبي العالمية ستزيد من 56 ألفا اليوم إلى قرابة 100 ألف خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وكانت هذه الاختناقات قد نتجت بسبب فرض قيود جائحة فيروس كورونا والتعافي السريع غير المتوقع للطلب مع انتعاش الاقتصادات من الوباء.

يذكر أن موانئ دبي العالمية واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم.

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