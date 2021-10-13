عملة "بيتكوين" تتكبد خسارة جديدة

أفادت بيانات التداول، صباح اليوم الأربعاء، بخسارة جديدة في قيمة عملة "بيتكوين" الإلكترونية المشفرة.

موسكو - سبوتنيك. وحسب بيانات التداول صباح اليوم، خسرت العملة المشفرة بيتكوين نحو 1.5 ألف دولار من قيمتها، حيث انخفض سعرها حتى 54.8 ألف دولار.

واعتبارا من الساعة 9:31 بتوقيت موسكو، بلغ سعر البيتكوين في بورصة بينانس 55.4 ألف دولار، بانخفاض بلغت نسبته 3.6 بالمئة مقارنة بأسعار الأمس.

في الوقت نفسه، انخفض السعر في وقت سابق إلى 54.77 ألف دولار، بينما كان قد قبل ساعتين من ذلك نحو 56.26 ألف دولار.

يذكر أن سعر "بيتكوين" كان قد تضاعف في الربع الأول من السنة الحالية من نحو 29 ألف إلى 58.7 ألف دولار في نهاية عام 2020.

وفي أبريل/نيسان الماضي، سجل رقماً قياسياً تاريخياً بلغ 64.85 ألف دولار. وفي مايو/أيار، فقدت العملة المشفرة ثلث قيمتها، لينخفض سعرها من 57.7 ألف إلى 37.3 ألف دولار.

و"بيتكوين" هي عملة افتراضية، تم استحداثها في عام 2009، وتستخدم أثناء بعض العمليات المالية الإلكترونية، بما في ذلك وشراء البضائع عبر الإنترنت. كما توجد هناك إمكانية لتحويل "بيتكوين" إلى مختلف العملات التقليدية في ساحات خاصة للمزايدات.