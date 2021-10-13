كورونا تتسبب بتدهور اقتصادي كبير في جنوب أفريقيا

قالت المؤسسة العامة للاستثمار، إن جائحة كورونا تسببت في تدهور اقتصادي كبير في جنوب أفريقيا، مشيرة إلى تزايد الغموض بشأن تطورات الأوضاع الاقتصادية إثر الجائحة.

وأوضح التقرير السنوي للمؤسسة، الصادر اليوم الأربعاء، أن العديد من الشركات العالمية تأثرت بالجائحة، مشيرا إلى أن بعضها لن يعود إلى النشاط الاقتصادي الذي كان عليه قبل الجائحة إلا بعد تلقيح غالبية السكان، بحسب وكالة أنباء المغرب العربي.

وأكد التقرير أن ذلك يتزامن مع اتجاه اقتصاد جنوب أفريقيا والاقتصاد العالمي نحو العودة إلى طبيعته ببطء في ظل توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ويشير التقرير إلى أن العديد من الشركات لن يكون لديها القدرة على استيعاب تكلفة توقف النشاط الاقتصادي الذي توقف مرات متتالية بسبب عمليات الإغلاق التي فرضتها حكومة جنوب أفريقيا عدة مرات ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال التقرير إن جنوب أفريقيا يبدون أنها تسير ضمن توجه عالمي يهدف إلى إيجاد آليات للتعايش مع الوباء في حالة وجوده بشكل دائم خاصة مع اتساع رقعة انتشاره.

وبحسب التقرير، فإن الشركات تتأثر بالوضع الاقتصادي العام في ضوء تقدمه ببطء إضافة إلى التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية وارتفاع معدلات البطالة وتراجع حجم الإنفاق الخاص بالمستهلكين بصورة عامة.

© Sputnik الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمى بعد كورونا

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