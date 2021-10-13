الاتحاد الأوروبي: إنتاجنا من زيت الوقود انخفض بنسبة 62% خلال الثلاثين عاما الماضية

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، الصادرة اليوم الأربعاء، عن خفض الاتحاد الأوروبي إنتاج زيت الوقود بنسبة 62% خلال الثلاثين عاما الماضية.

موسكو- سبوتنيك. وقال "يوروستات": "على مدى العقد الماضي، انخفض إنتاج زيت الوقود الضار بالبيئة في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. في عام 2020، أنتج 48500 كيلو طن من زيت الوقود، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 62% عن عام 1990، عندما أنتج 127 ألف كيلو طن.

تركزت أكبر الانخفاضات في إيطاليا وإسبانيا، حيث أنتجت الأولى في عام 2020، نحو 5400 كيلو طن فقط، وهو ما يقل بنسبة 77% عن المستوى البالغ 23700 كيلو طن في عام 1990.

فيما أنتجت إسبانيا 2400 كيلو طن، العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 84%، مقارنة بـ15 ألف كيلو طن في عام 1990.

وأظهرت البيانات أنه في الوقت نفسه، استحوذت خمس دول في الاتحاد الأوروبي على أكثر من 60% من إجمالي إنتاج زيت الوقود النفطي في الكتلة.

زيت الوقود هو منتج نفطي سائل تستخدمه معظم السفن لتوليد الطاقة. ومع ذلك، فإن استخدامه يثير مخاوف بيئية لأنه يحتوي على الكبريت الذي يضر بجودة الهواء بعد إطلاقه في الغلاف الجوي.

في يناير/ كانون الثاني عام 2020، فرضت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة حدا عالميا جديدا لمحتوى الكبريت في زيت وقود السفن لا يتجاوز 0.50% انخفاضا من 3.50%.

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