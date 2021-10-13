هبوط قياسي لليرة التركية مقابل الدولار

سجلت الليرة التركية هبوطا إلى مستوى قياسي عند 9.1 مقابل الدولار، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر/تشرين الأول.

ووسعت بتلك الطريقة الليرة التركية خسائرها، بعد أن أثار خفض غير متوقع لأسعار الفائدة موجة مبيعات جديدة، مع صعود العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز"

وأوضحت الوكالة أنه عند الساعة 15:10 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 9.0740 مقابل الدولار، لتنخفض قليلا عن مستوى الإغلاق السابق.

وبتلك النتائج خسرت العملة التركية حوالي 18% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، مما فاقم زيادة في التضخم إلى حوالي 20% تقريبا.

وأجرى البنك المركزي التركي خفضا غير متوقع لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 بالمئة الشهر الماضي، فيما اعتبره محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.