إدارة معلومات الطاقة: إنتاج النفط الأمريكي في 2021 سيهبط بأكثر من توقعاتها السابقة

أظهر تقرير حكومي نشر اليوم الأربعاء أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة في 2021 سيهبط بأكثر مما كان متوقعا في السابق، ثم يتحول إلى الارتفاع في 2022 .

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج الخام الأمريكي سيهبط بمقدار 260 ألف برميل يوميا إلى 11.02 مليون برميل يوميا هذا العام، ثم سيصعد إلى 11.73 مليون برميل يوميا في 2022، وفقا لـ "رويترز".

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط، مشيرة إلى انخفاض محتمل قريب للطلب في الأشهر المقبلة.

وانتعش الطلب على النفط خلال الأشهر الأخيرة ما قاد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستويات منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتجاوز خام برنت مستوى 80 دولارا للبرميل.