إعلام: البريطانيون يطلبون مساعدة بوتين

وجه البريطانيون طلبا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمساعدتهم في أزمة الوقود التي تسود أوروبا.

فخلال حديثه في منتدى "أسبوع الطاقة" في موسكو، أشار الرئيس الروسي إلى أن نقص الغاز في أوروبا يرجع إلى حقيقة أن الحجم المطلوب من المواد الخام لم يتم ضخه في مرافق التخزين تحت الأرض في الوقت المناسب، وبالتالي خلق نقصا. ووصف بوتين المزاعم القائلة بأن روسيا تستخدم طاقتها كسلاح جيوسياسي بأنها لا أساس لها من الصحة.

ووجه قراء صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، طلبا للرئيس الروسي بمساعدتهم بسبب أزمة الوقود.

فكتب "روب" قائلا: "بوتين، من فضلك أنقذنا من بوريس".

وعلق آخر، قائلا: "نحن بحاجة إلى أن نصبح مستقلين في قطاع الطاقة سيكون الأمر مكلفًا، لكنه يستحق ذلك لأنه سيضمن أمننا".

وعلق صاحب الحساب "London99"، قائلا: " إن موقف الاتحاد الأوروبي من نورد ستريم 2 هو ببساطة غير منطقي. إنهم مدفوعون بجنون العظمة والمخاوف التي لا أساس لها من أن تستخدم روسيا هذا الخط لأغراض سياسية. في الوقت نفسه، لا يمكن لأحد أن يسمي صفقة غاز واحدة على الأقل لم تفِ فيها موسكو بالتزاماتها. في غضون ذلك، يرتفع سعر الوقود للمستهلكين بشكل هائل".

وأضاف صاحب الحساب "Nhskid"، قائلا: " توقفوا عن إلقاء اللوم على بوتين. الأزمة في بلادنا هي مسؤولية رئيس الوزراء بوريس جونسون فقط ولا أحد غيره".

ويعاني الاقتصاد البريطاني بالفعل من أزمة سلسلة التوريد، حيث أدى نقص العمال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي تفاقم بسبب السلالات العالمية لوباء كورونا، إلى إعاقة سلاسل التوريد البريطانية لكل شيء من الوقود ولحم الخنزير إلى الدواجن والمياه المعبأة، مما يعرض أي تعافي من الوباء للخطر.