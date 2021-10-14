سوريا أرخص دولة عربية بأسعار البنزين واليمن الأغلى

حلت سوريا في المركز الثالث عالميا من حيث أسعار البنزين كأرخص سعر، بسعر وصل لـ0.23 دولار للتر الواحد، في حين تصدرت فنزويلا القائمة وتلتها إيران، بينما حلت تصدرت قائمة أغلى البلدان هونغ كونغ بسعر وصل لـ2.59 دولار للتر الواحد.

وبلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا إلى 1.21 (الدولار الأمريكي) للتر، مع وجود فروقات ملحوظة بين قائمة الدول الـ168 دولة.

وحلت الجزائر في المركز الخامس في القائمة والثانية عربيا بسعر وصل لـ0.33 دولار للتر الواحد، وجائت مصر في المرتبة الـ17 في القائمة بسعر وصل لـ0.58 دولار للتر، وسجلت اليمن أغلى سعر للبنزين بين البلدان العربية ليصل سعره لـ1.69 دولار للتر الواحد، بحسب ما نشر موقع globalpetrolprices.

وتعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، فتشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين.

فكانت الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والصادرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير. وتعتبر الولايات الأمريكية المتحدة حالة استثنائية حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة.