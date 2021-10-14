ما هو حجم الناتج المحلي المطلوب لتصبح السعودية ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم؟

كشف خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي عن حجم الناتج المحلي المطلوب حتى تصبح بلاده ضمن الاقتصادات الـ15 الأكبر في العالم.

جاء ذلك في تصريحات للوزير السعودي خلال لقاء تعريفي بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الوزير إن هدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار هو زيادة جودة وحجم الاستثمارات بالمملكة، ما يسهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وتنويعها في إطار رؤية 2030.

وأشار إلى أن السعودية تطمح في أن تصبح من أكبر 15 اقتصادا في العالم ويتطلب تحقيق ذلك، وصول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 6.4 تريليونات ريال.

وبين أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق استثمارات تراكمية تزيد عن 12 تريليون ريال بحلول عام 2030، منها 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وأضاف أن الاستراتيجية تستند إلى تحليل شامل وتشخيص لظروف الاستثمار في المملكة، وإلى المواءمة بشكل خاص مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع الاستراتيجيات القطاعية.