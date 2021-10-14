وكالة الطاقة الدولية تكشف ماذا سيحدث للاقتصاد العالمي بسبب أزمة الطاقة

كشفت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، في تقريرها الشهري عن توقعاتها للاقتصاد العالمي في ظل أزمة الطاقة الحالية التي تجتاح آسيا وأوروبا.

وحسب "رويترز"، قفزت أسعار النفط والغاز الطبيعي في الآونة الأخيرة لأعلى مستوياتها في عدة سنوات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية في ظل تفشي نقص الطاقة في آسيا وأوروبا.

وقالت الوكالة في تقرير شهري بشأن النفط "الارتفاع القياسي في أسعار الفحم والغاز علاوة على انتشار انقطاع الكهرباء يدفع قطاع الطاقة والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة إلى التحول إلى النفط".

وأضافت "ارتفاع أسعار الطاقة يزيد أيضا الضغوط التضخمية وهو ما قد يؤدي، إلى جانب انقطاع الكهرباء، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتباطؤ تعافي الاقتصاد".

وذكرت الوكالة التي مقرها باريس أنه نتيجة لذلك، من المتوقع الآن أن يتعافى الطلب العالمي على الخام في العام القادم إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وزادت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على الخام بمقدار 170 ألف برميل يوميا هذا العام، و210 آلاف برميل يوميا في 2022.

كما أكدت وكالة الطاقة الدولية على أنه من المتوقع أن تؤدي أزمة الطاقة العالمية إلى زيادة الطلب على النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا، وقد تؤجج التضخم وتبطئ التعافي العالمي من جائحة كوفيد-19.

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