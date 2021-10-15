نوفاك يوضح سبب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن القفزة في أسعار الغاز في أوروبا لا ترتبط بنقص الإمدادات، ولكن بمستوى السعة التخزينية المنخفض.

تصريحات الوزير الروسي جاءت في مقابلة مع إذاعة "بيزنس إف إم" على هامش أعمال أسبوع الطاقة الروسي.

وأضاف نوفاك: "اليوم يتم تزويد السوق الأوروبية بالكامل بالغاز، لأن عملية التوريد بشكل عام، بالإضافة إلى إنتاجنا الخاص، يضمن الاستهلاك الداخلي للسوق الأوروبية. وفي الوقت نفسه، يتم ضخ الغاز حتى جزئيا في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض، وأي ليس هناك نقص في الغاز".

ومع ذلك وبحسب الوزير، فهناك مشكلة تتعلق بحقيقة أنه خلال السنوات الخمس الماضية، ظل إشغال مرافق التخزين عند الحد الأدنى حوالي 74 في المئة، في حين أنه عادة ما يكون أعلى من 85-90 في المئة .

وقال نوفاك: "هذا بالطبع، يثير مخاوف بين المشاركين في السوق، هناك مخاطر، ونتيجة لذلك كالعادة، يتفاعل السوق مع ارتفاع الأسعار".

وشدد على أن "غازبروم" ستزيد طاقتها الإنتاجية إذا زاد الشركاء الأوروبيون حجم العقود طويلة الأجل.

هذا وكان سوق الغاز الأوروبي في "حالة غليان" في الأشهر الأخيرة. إذ تم تداول العقود الآجلة في بداية شهر أغسطس/ آب عند حوالي 515 دولارا لكل ألف متر مكعب، ليتضاعفت بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول، وصلت إلى حد أقصى تاريخي قدره 1937 دولارا. ثم تبع ذلك بعض التراجع، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة.