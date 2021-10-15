سعر خام برنت يتجاوز مستوى 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2018

واصلت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعها المتسارع، ونمت الأسعار بنحو 1 في المئة، اليوم الجمعة، ليتجاوز سعر برميل خام برنت القياسي مستوى 85 دولارًا؛ للمرة الأولى منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

موسكو - سبوتنيك . وبحسب بيانات التداول، فإنه، اعتبارا من الساعة 10:51 بتوقيت موسكو، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ، لشهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، بنسبة 1.21 في المئة؛ حيث بلغ سعر البرميل 85.02 دولارا.

وبلغ سعر العقود الآجلة، لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، لخام غرب تكساس الوسيط 82.22 دولارا للبرميل، بزيادة قدرها 1.12 في المئة.

وكانت أسعار النفط ارتفعت، صباح اليوم، بنسبة تتراوح بين 0.7 في المئة و0.8 في المئة، في المتوسط.

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