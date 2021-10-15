إطلاق مؤشرين للاستثمار الإسلامي في روسيا

أعلنت بورصة موسكو، بالاشتراك مع بنك "سبيربنك"، عن بدء حساب مؤشرين جديدين يتعلقان بالاستثمار الإسلامي وهما "مؤشر الاستثمار الإسلامي" و"العائد الكامل على مؤشر الاستثمار الإسلامي"، وفقًا لموقع البنك على الإنترنت.

يشمل مؤشر الاستثمار الإسلامي والعائد الكامل على مؤشر الاستثمار الإسلامي 15 شركة روسية.

سيشمل حساب مؤشر الاستثمار الإسلامي الأوراق المالية التي اجتازت إجراءات الامتثال لمبادئ الاقتصاد الإسلامي، والتي لا تقل نسبة السيولة فيها عن 15%، ولا تقل حصة الأسهم في التداول الحر عن 5%. ولا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة سهم مصدر واحد في المؤشر 12%.

وتشمل المؤشرات الأوراق المالية للمصدرين الذين اجتازوا إجراءات التحقق من الامتثال لمبادئ الاقتصاد الإسلامي. ويتم اختيار المُصدرين من قبل هيئة الرقابة الشرعية التي أنشأتها شركة "سبير إنفيست ميديل إيست ليميتد" (Sberinvest Middle East Limited) ومقرها في الإمارات العربية المتحدة.

توفر الشركة أيضًا إجراءات التحقق الشرعي للأوراق المالية. وقال البنك في بيان إن الشركة المذكورة ستقدم في المستقبل لعملائها في الشرق الأوسط منتجات استثمارية مرتبطة بهذه المؤشرات.

لاحظ ممثلو "سبيربنك" أيضًا أن مؤشر الاستثمار الإسلامي "لا يمكن أن يشمل الأوراق المالية للشركات التي تتعلق أنشطتها ببيع الكحول ومنتجات التبغ، والمقامرة، والمضاربة، وعدد من الخدمات المالية".

بدوره أشار نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية الإقليمية والتجارة في جمهورية الشيشان، ماغوميد سليمخانوف، إلى أنه يتم إيلاء اهتمام كبير لتهيئة الظروف المواتية لتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية في جمهورية الشيشان.

وأضاف: "هذه هي المرحلة التالية في تنفيذ الصيرفة الإسلامية في عموم روسيا الاتحادية. اتفقنا على أنه من الضروري تطوير التعليم المالي في روسيا الاتحادية، لأن السكان يتخوفون من فكرة أن هذا هو العمل المصرفي الإسلامي. نقول للمجتمع بأسره، ولا سيما في روسيا، أن هذا منتج للجميع. لجميع الطوائف، بغض النظر عن الانتماء الديني".

يذكر أن "بي زاكات" (PayZakat) هي عبارة عن منصة خيرية للمجتمع الإسلامي لجمع التبرعات وتوزيعها. في الوقت الحالي، تضم المنصة أكثر من 3 آلاف مشترك.