نوفاك: روسيا تسجل رقما قياسيا في استهلاك الغاز هذا العام

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا تسجل مستويات قياسية من استهلاك الغاز في السوق المحلية هذا العام، وهناك عدد من العوامل التي تتطلب ضخًا إضافيًا في منشآت التخزين الروسية، لكن البلاد مستعدة للنظر في زيادة الصادرات إلى أوروبا.

وقال نوفاك في برنامج على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "بالمناسبة، أود أن أشير هنا إلى أن روسيا لديها أيضًا أرقام قياسية في استهلاك الغاز هذا العام. داخل البلاد".

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن ذلك يعود إلى الانتعاش الاقتصادي النشط في فترة ما بعد الأزمة. وقال نوفاك: "أزلنا أيضًا كمية أكبر من منشآت تخزين الغاز تحت الأرض أكثر من المعتاد. وهذا يتطلب أيضًا الضخ في منشآت تخزين الغاز تحت الأرض".

لكن عندما سئل عما إذا كانت روسيا تفتقر إلى ما يكفي من الغاز للسوق الأوروبية بسبب ذلك، أجاب نائب رئيس الوزراء: "لدينا فرصة لتنفيذ العقود، إذا كانت هناك طلبات إضافية، بالطبع، يمكن النظر في ذلك". ومع ذلك، حسب قوله، لا توجد طلبات لروسيا لتوفير كميات إضافية من الغاز.

تخطط روسيا هذا العام لإكمال موسم ضخ الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.