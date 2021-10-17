بيسكوف: السياسيون في الغرب ارتكبوا أخطاء في حسابات التحول إلى مصادر البطاقة البديلة

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، على الاتهامات الموجهة لروسيا برفع أسعار الغاز، إن السياسيين الغربيين ارتكبوا أخطاء في حسابات التحول إلى مصادر البطاقة البديلة.

وقال بيسكوف في تصريح لقناة "روسيا": "لقد ارتكبوا أخطاء (الغرب) في الحسابات. كانوا يأملون في الحصول على طاقة الرياح، في حين لم تكن هناك رياح لعدة أشهر، كانوا يأملون في الانتقال إلى سوق جديد وأكثر سرعة، ولم يعترفوا بهذا الخطأ كسياسيين، لذا لجؤوا إلى إطلاق التهم".

وأشار بيسكوف، في وقت سابق، إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوياتها، حتى الآن، إن أسعار الغاز حققت نموا غير مسبوق بسبب جملة من العوامل المتزامنة.

ومن بين العوامل المسببة لارتفاع أسعار الغاز، التي تحدث عنها بيسكوف، هي ارتفاع معدل استهلاك الغاز لتوفير الطاقة اللازمة للنهوض الاقتصادي في حين تظل خزانات الغاز تحت سطح الأرض غير ممتلئة، بالإضافة انخفاض إنتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، وانخفاض العرض في سوق الغاز.

وعلى الرغم من أن روسيا تعد من كبار موردي الغاز لأوروبا، إلا أن بيسكوف أشار إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا لا تتعلق بروسيا، مؤكدا أن روسيا حريصة على تجنب ما يمكن أن يعرقل "التنمية المستدامة التي نعطيها أولوية قصوى".

هذا وكان سوق الغاز الأوروبي في "حالة غليان" في الأشهر الأخيرة. إذ تم تداول العقود الآجلة في بداية شهر أغسطس/ آب عند حوالي 515 دولارا لكل ألف متر مكعب، ليتضاعفت بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول، وصلت إلى حد أقصى تاريخي قدره 1937 دولارا. ثم تبع ذلك بعض التراجع، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة.