إدارة معلومات الطاقة: الكهرباء المولدة من الفحم في الولايات المتحدة سترتفع عام 2021

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن توليد الكهرباء من المحطات التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة من المتوقع أن يكون أعلى هذا العام مقارنة بعام 2020، بسبب ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي واستقرار نسبي في أسعار الفحم.

وقفزت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي بفعل طلب قوي وصعود الأسعار العالمية للغاز إلى مستويات قياسية.

وقالت الوكالة الحكومية إنها تتوقع أن يرتفع توليد الكهرباء من المحطات التي تعمل بالفحم بنسبة 22 في المئة في عام 2021 عن العام السابق، لتسجل أول زيادة سنوية منذ 2014.

لكنها أضافت أن الزيادة في توليد الكهرباء من الفحم لن تستمر على الأرجح، متوقعة انخفاضا بنحو خمسة في المئة في عام 2022.

وأفاد تقرير "بنك أوف أمريكا غلوبال ريسيرش ريبورت"، يوم الاثنين الماضي، بأن الشركات الأوروبية تتحول إلى سوق الفحم الحجري بسبب ارتفاع أسعار الغاز، في حين تحطم أسعار الفحم أيضاً أرقاما قياسية.