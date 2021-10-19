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    شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019

    مخاوف طلب الصين على الطاقة ترفع أسعار النفط

    © REUTERS / STRINGER
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    ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع استمرار أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء والفحم في أنحاء العالم، فيما أدى انخفاض درجات الحرارة في الصين إلى إحياء المخاوف بشأن ما إذا كان أكبر مستهلك للطاقة في العالم يمكنه تلبية الطلب المحلي على التدفئة.

    مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
    © AP Photo / Eric Gay
    أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها مع تعافي الطلب من جائحة كوفيد-19
    وارتفع خام القياس برنت 35 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 84.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:27 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 0.6 بالمئة أمس الاثنين. ولا يزال العقد مرتفعا سبعة بالمئة تقريبا منذ بداية الشهر.

    وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا أو 0.9 بالمئة لتصل إلى 83.14 دولار، بعد أن ارتفعت 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة وبنحو عشرة بالمئة هذا الشهر.

    وقال تاماس فارجا محلل شؤون النفط في شركة السمسرة بي.في.إم أويل أسوسيتس في لندن: "عندما تكون السوق في حالة صعود، عادة ما يكون خام برنت هو الذي يقود مسيرة الزيادة، لكن هذه المرة توفر مسائل محلية (في الولايات المتحدة) دعما إضافيا لخام غرب تكساس الوسيط، وفقا لـ "رويترز".

    وأضاف: "ثبت أن موسم الأعاصير الأخير كان مدمرا للغاية لدرجة أن المنتجين (الأمريكيين) لم يتعافوا تماما من الضرر الناجم عن (الإعصار) أيدا".

    قال متعاملون ومحللون إنه مع انخفاض درجات الحرارة في ظل اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي وزيادة الطلب على التدفئة، من المرجح أن تظل أسعار النفط والفحم والغاز الطبيعي مرتفعة.

    وبدأت برودة الطقس تسود الصين بالفعل، مع توقع درجات حرارة قريبة من التجمد في المناطق الشمالية، بحسب موقع أكيو ويذر.

    وارتفعت العقود الآجلة للفحم في الصين 7.8 بالمئة اليوم، في حين ارتفعت الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم أيضا. ومن المتوقع أن يتسبب ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في آسيا في تحول بعض المستخدمين النهائيين إلى النفط منخفض التكلفة بديلا.

    لكن بيانات رسمية أظهرت أمس أن أزمة الطاقة التي تسببت في ارتفاع الأسعار تضر أيضا بالنمو الاقتصادي الصيني الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في عام.

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