"الأحمر" يسيطر على البورصة المصرية وقرار بإيقاف التداول نصف ساعة

سيطر اللون الأحمر على البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، مع انخفاض 137 سهما من إجمالي 198 متداولة، وعليه قررت إدارة البورصة إيقاف التعاملات لمدة نصف ساعة.

وقالت البورصة في بيان لها اليوم إنه "تقرر إيقاف جلسة التداول اليوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021 لمدة نصف ساعة وذلك بسبب إنخفاض مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 5%".

ووفقا لصحيفة "المال" هبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية ""Egx30 بنسبة 0.72% عند مستوى 11195 نقطة.

وأيضا انخفض مؤشر "egx70" للأسهم المتوسطة بنسبة 6.7% عند 2481 نقطة.

وأرجع بعض الخبراء أسباب التراجعات الحادة إلى ضغوط بيعية كبيرة، خاصة في مؤشرات السبعيني ومؤشر الأوسع نطاقا.

ويأتي هذا التراجع بعدما أغلقت البورصة تعاملات أمس الاثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها، بحجم تداولات ضخم بلغ 7.2 مليار جنيه بدفع تنفيذ طرح شركة "إي فينانس" للاستثمارات الرقمية.

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