صندوق مصر السيادي يستهدف مضاعفة أصوله العام المقبل

يستهدف صندوق مصر السيادي مضاعفة أصوله، قيمتها الحالية تتراوح بين 13 إلى 14 مليار جنيه، العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان في لقاء مع قناة "الشرق" الإخبارية، أن القطاعات الاستثمارية التي ستتركز عليها توسعات الصندوق تتضمن قطاعات البنية التحتية وتحلية المياه والطاقة المتجددة، لا سيما إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع "سكاتيك" و"فرتيغلوب".

فيما يتعلق بالاستثمار في القطاع اللوجيستي، أشار سليمان إلى أنه سيشمل مخازن السلع الاستراتيجية والدواء، وكذلك التعليم.

وأوضح أن الصندوق يقوم حالياً بالاستثمار لإنشاء مخازن للشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتواجدة في مصر بهذا القطاع.

وتسعى مصر إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي أصبح أولوية قصوى للدولة، بحسب وزارة التخطيط التي أعلنت أن خطة العام المالي الحالي تشتمل على مشروعات خضراء تمثل نسبة 30% من إجمالي المشروعات المقرر تنفيذها مقارنة بنسبة 15% العام المالى الماضى.

كما كشفت عن إطلاق مصر "سنداتها الخضراء" الأولى بقيمة 750 مليون دولار، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان معهد التمويل الدولى IIF أعرب عن توقعاته ارتفاع قيمة الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر إلى 389 مليار دولار مع نهاية العام الجارى واستمرار صعودها لتصل إلى 397 مليار دولار خلال العام المقبل.

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