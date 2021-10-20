ارتفاع كبير للصادرات المصرية... وتركيا والسعودية وأمريكا بين أبرز المستوردين

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، ارتفاع الصادرات غير البترولية في سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 16%، لتسجل 2.56 مليار دولار، ارتفاعا من 2.21 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الوزيرة نيفين جامع في بيان للوزارة عبر "فيسبوك" إن الواردات المصرية تراجعت خلال الشهر الماضي، بنسبة 7% على أساس سنوي، لتبلغ 4.91 مليار دولار مقارنة بـ5.29 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبذلك، انخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 24% ليسجل 2.35 مليار دولار مقارنة بـ3.08 مليار دولار خلال شهر سبتمبر عام 2020.

وأضافت الوزيرة أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال شهر سبتمبر الماضى تأتي استكمالاً لمعدلات الزيادة التي تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجاري والتى بلغت نسبتها خلال التسعة أشهر الأولى من العام نحو 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولفتت الوزيرة إلى أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال الشهر الماضي تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 739 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 60%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 205 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 52%.

كما تضمن قارة أفريقيا - دون الدول العربية - بقيمة 171 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 31%، والأسواق الأخرى بقيمة 686 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 16%.

وأشار البيان إلى أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري؛ تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وتركيا وإيطاليا ومالطة والإمارات وإسبانيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية وليبيا والسودان.

وأضاف أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال شهر سبتمبر من العام الجاري تضمنت الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وتركيا وإيطاليا وروسيا والهند والإمارات والسعودية والبرازيل والأرجنتين.

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