أردوغان: تركيا ستصبح أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن تركيا ستحقق بالتأكيد هدفها المستقبلي في أن تصبح أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم.

قال أردوغان في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم لحزبه الحاكم "العدالة والتنمية" في إقليم إسكيشير، وسط البلاد، إن "حزب العدالة والتنمية تغلب على العديد من التحديات في السنوات الـ19 الماضية، وسيواصل ببراعة توجيه تركيا إلى الذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2023".

وتابع أردوغان: "سنصل بالتأكيد إلى هدفنا في أن نصبح أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم. وأكد أننا نسعى لتحقيق هذا الهدف دون أي تباطؤ في جهودنا"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية

وحول الجهود التي تبذلها تركيا للوصول إلى هذا الهدف، قال أردوغان: "نحن نبذل جهودا في الداخل والخارج لضمان قيام الاقتصاد التركي على ركائز متينة من الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف".

وكان الرئيس التركي قد نوه خلال زيارته لثلاث دول أفريقية، هذا الأسبوع، إلى أن تركيا "توسع نفوذها في منطقة كان (لتركيا) لها وجود ضئيل منذ 15 إلى 20 عاما".

وأشار إلى أن "إجمالي حجم تجارتنا مع الدول الأفريقية اليوم يزيد عن 25 مليار دولار"، مضيفا أن استثمارات تركيا عبر أفريقيا تتجاوز 6 مليارات دولار.

وبين الرئيس التركي أن أكثر من 11 ألف أفريقي تخرجوا من الجامعات التركية يعملون كمبعوثين طوعيين لتركيا في بلدانهم.