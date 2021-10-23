غازبروم: إمدادات الغاز الروسي إلى مولدوفا ستتوقف في حال عدم سداد الديون المتأخرة

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم السبت، أن مولدوفا تدين لروسيا بـ 709 ملايين دولار نظير إمدادات الغاز، موضحة أنها ستوقف إمدادات الغاز الروسي إلى هذا البلد إذا لم يتم سداد الديون المتراكمة وتوقيع عقد جديد.

موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم "غازبروم"، سيرغي كوبريانوف: "في الوقت الحالي هناك وضع صعب للغاية حيال توريد الغاز الروسي إلى مولدوفا. يقع اللوم في ذلك بالكامل على عاتق السلطات المولدوفية. نحن نتحدث عن أزمة عدم سداد نظير الغاز الروسي".

وتابع كوبريانوف قائلا: "إذا لم يتم سداد مدفوعات إمدادات الغاز بالكامل، فلن يتم توقيع عقد جديد اعتبارا من 1 كانون الأول/ديسمبر العام الجاري، وستتوقف إمدادات الغاز إلى مولدوفا".

وأكد كوبريانوف أن شركة غازبروم مستعدة لتمديد عقد توريد الغاز إلى مولدوفا، مع سداد الديون المتأخرة.

وأوضح الناطق باسم "غازبروم"، أن حجم الديون المتراكمة على مولدوفا نظير الغاز الروسي يبلغ 433 مليون دولار، ومع تأخر السداد أصبح المبلغ 709 ملايين دولار، مشيرا إلى أن السلطات المولدوفية لا ترغب في الاعتراف بحجم الديون المتراكمة على كيشيناو.

أفاد مصدر في المفاوضات التي جرت اليومين الماضيين بشأن إبرام اتفاقية غاز جديدة بين "غازبروم" ومولدوفا، أن الجانب الروسي عرض على مولدوفا سعرًا عادلًا للغاز في السوق مع خصم إضافي بنسبة 25 في المئة، مقابل الديون المتراكمة البالغة حوالي 700 مليون دولار ، إلا أن كيشيناو أصر على خفض السعر بمعدل مرتين أقل من السوق.