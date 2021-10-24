"بلومبرغ" تعلن عن شراكة جديدة مع التحالف الدولي للطاقة الشمسية بتمويل تريليون دولار

أعلنت "بلومبرغ" الخيرية والتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، اليوم، عن شراكة لتعبئة تريليون دولار من الاستثمارات العالمية للطاقة الشمسية عبر الدول الأعضاء في (ISA).

ستبدأ المنظمتان الشراكة من خلال العمل مع معهد الموارد العالمية (WRI) لتطوير أجندة عمل للاستثمار في الطاقة الشمسية، والتي سيتم إطلاقها في "COP26"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

أصدرت "BloombergNEF" تقرير توسيع نطاق الطاقة الشمسية في الدول الأعضاء في (ISA)، والذي سيكون بمثابة الدعم التحليلي لخطة العمل الاستثمار في الطاقة الشمسية.

قال ريك سينف، وزير الطاقة ووزير الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند: "عندما أطلقت حكومة الهند التحالف الدولي للطاقة الشمسية، أدركنا الدور المذهل الذي يمكن أن تلعبه الطاقة الشمسية في إزالة الكربون من الاقتصادات وانتشال المجتمعات من فقر الطاقة، من الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار بشكل كبير لتسريع هذه الفوائد، وستمهد شراكة اليوم الطريق أمامنا لتحقيق ذلك، من خلال البيانات القوية والتوصيات السياسية الواضحة، يمكننا تحفيز الاستثمار الذي نحتاجه ".

قال الدكتور أجاي ماثور، المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية: "تلعب ISA دورًا حيويًا للمساعدة في إنشاء البنية التحتية والنظام البيئي لمستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون، مع وجود أسس قوية بالفعل ينصب تركيزنا الفوري على تحديد وتعبئة الفرص ورأس المال لتسريع أهداف التشميس لدينا على المدى المؤقت والطويل، ستساعد هذه الشراكة ثلاثة أهداف مختلفة ولكنها مترابطة، تشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة، تمكين الوصول إلى الطاقة وأمن الطاقة وتقديم محرك اقتصادي جديد للبلدان الأعضاء في (ISA)".

مع زيادة الطاقة الشمسية في الدول الأعضاء في (ISA) فإنه من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء ثلاث مرات في 75 دولة من الدول الأقل تقدمًا في (ISA) خلال العقود الثلاثة القادمة بينما من المتوقع أن تنخفض تكلفة الطاقة الشمسية على بنسبة 20% تقريبًا في السنوات الخمس المقبلة.

تُظهر هذه النتائج أن الطاقة الشمسية هي الحل الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية لإضافة قدرة جديدة لتوليد الطاقة لأكثر من نصف سكان العالم، ولكن من أجل الاستفادة من فوائد الطاقة الشمسية، والمساعدة في انتشال الناس من فقر الطاقة، ودفع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، يجب تعبئة تريليونات الدولارات من الاستثمار الخاص ووضع أطر السياسات الصحيحة في المكان، بحسب الصحيفة.

بالاعتماد على تحليل "BNEF"، ستعمل "Bloomberg Philanthropies" و "ISA" و "WRI" معًا لضمان اتفاق الدول الأعضاء والشركاء في "ISA" على المسارات اللازمة لتوسيع نطاق الاستثمار والالتزام بتحفيز 1 تريليون دولار أمريكي نحو الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.

وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق استثمارات تحفيزية عبر البلدان الأعضاء في "ISA" من خلال جدول أعمال الاستثمار في الطاقة الشمسية.

تقترح خطة العمل فرصًا عالية التأثير لتوسيع نطاق تقديم الآليات المالية بسرعة لتلبية احتياجات تكنولوجيا الطاقة الشمسية في مختلف البلدان.