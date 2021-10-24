مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا جماعيا في بداية تعاملات اليوم

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" ارتفاعا بمقدار 11 ألف و172 نقطة، بنسبة وصلت إلى 0.36 في المئة، وذلك ضمن ارتفاعات جماعية لعدد من المؤشرات.

جاء ذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد، بحسب تقرير عن البورصة المصرية لموقع "مصراوي" المصري، أشار أيضا إلى ارتفاع مؤشر "إيجي 70 إي دبليو آي" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة وصلت إلى 0.4 في المئة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 إي دبليو آي" الأوسع نطاقا بنسبة وصلت إلى 0.4 في المئة أيضا.

يذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" سجل هبوطا بمقدار11132 نقطة بنسبة وصلت إلى 0.56 في المئة في نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، التي شهدت أحداث مختلفة أبرزها تداول الوافد الجديد للسوق، الذي يعد أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية.

ويضاف إلى ذلك قرار البورصة المصرية برفع حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام للسوق، الذي أصبح 10 في المئة بدلا من 5 في المئة.

وشمل القرار أيضا إيقاف مؤشر "إيجي إكس 100" حتى نهاية الجلسة في حال هبوطه إلى نسبة تصل إلى 20 في المئة بدلا من 10 في المئة، بما يتسق مع التعديلات الخاصة بالحدود السعرية على الأسهم.

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