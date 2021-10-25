المفوضية الأوروبية: اقتصادنا عرضة للتقلبات بسبب أسعار الطاقة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي معرض بشكل كبير للتقلبات في أسواق الطاقة العالمية بسبب جزء كبير من واردات النفط والغاز.

موسكو- سبوتنيك. وأضافت أورسولا خلال فعاليات الأسبوع الأوروبي للطاقة المستدامة في بروكسل: "تستورد أوروبا حاليا 97% من نفطها و44% من فحمها و90% من غازها".

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية بالقول: "هذا يجعل اقتصادنا معرضا بشدة لتقلبات الأسعار في أسواق الطاقة العالمية".

وتحدثت أورسولا عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الذي هز أوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية، مدفوعا بارتفاع الطلب على الطاقة وسط الانتعاش الاقتصادي العالمي، فضلا عن محدودية العرض.

وتعتقد المسؤولة الأوروبية الرفيعة أن السبيل للخروج من أزمة الطاقة المستمرة هو تسريع الانتقال من استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.

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