تعاملات البورصة المصرية ترتفع 2.5% عقب إلغاء قانون الطواريء

تسبب الإعلان المصري عن إلغاء مد حالة الطواريء في البلاد إلى ارتفاع تداولات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة زادت عن 2.5%.

وحسب موقع مصراوي، فقد قفزت مؤشرات عديدة، منها المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30"، والذي ارتفع بنسبة 2.53%، ليصل إلى مستوى 11461 نقطة.

أيضا فقد ارتفع مؤشر "إي جي إكس 70 إي دبليو آي" بنسبة 0.96%، إضافة إلى ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 100 إي دبليو آي" بنسبة وصلت إلى 1.5%.

وعلل رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور للسمسرة، سامح غريب، هذا الارتفاع إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ بمصر.

وأوضح أن مثل هذا الإجراء يطمئن المستثمر الأجنبي، وهو ما يؤدي إلى زيادة اللاستثمارات داخل السوق المصري.

وتحدث غريب أيضا عن صعود سهمين تسببا في هذا الانتعاش، وهما سهما البنك التجاري الدولي وحديد عز، والذان زاد ارتفاعهما مع القرار المصري بإلغاء مد حالة الطواريء.

وكان سهم شركة حديد عز قد راتفع 4.93%، إضافة لارتفاع سهم البنك التجاري الدولي إلى 2.17%..

يشار إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كان قد أعلن أمس الإثنين، إلغاء مد حالة الطواريء في أنحاء البلاد.

وقال السيسي في بيان نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصر باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا انه قرر ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة في 9 أبريل/نيسان 2017، في أعقاب حادث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن، لمدة ثلاثة أشهر.

كما أعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وظلت تجدد بهذه المناطق حتى الآن.

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