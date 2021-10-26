وزير النفط الليبي يبحث الإستعدادات اللازمة لتعزيز التعاون المشترك مع روسيا

بحث وزير النفط والغاز الليبي، محمد إمحمد عون بصفته رئيس الجانب الليبي في اللجنة الليبية الروسية المشتركة، بإجتماع تشاوري مع عمر كتي وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي وأحمد الديب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وبحضور إسماعيل أبومنيار مدير مكتب العلاقات والتعاون الدولي بوزارة النفط والغاز، المواضيع المتعلقة بالإعداد لعقد الاجتماعات الثنائية مع الجانب الروسي.

وأشارت الوزارة إلى اتفاق الحضور على عقد الاجتماع التحضيري الأول للجانب الليبي، بغية إعداد خطة يتم بموجبها توحيد الرؤى بين قطاعات الدولة تنعكس نتائجها على حجم وواقع التبادل التجاري والاقتصادي والاستثمارات بين البلدين، بما يخدم المصلحة العامة للدولة والسعي لتجديد الاتفاقية المبرمة بين الدولتين، حسبما ذكر موقع "ليبيا أوبزرفر".

وتناول الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بالاعداد لعقد الاجتماعات الثنائية مع الجانب الروسي لأجل تعزيز أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين الجانبين.

هذا وكانت شركة "تاتنفط" الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، عن استئناف أعمالها في بعض حقول النفط في ليبيا.

وجاء هذا الإعلان على لسان مساعد مدير عام شركة "تاتنفط" الروسية، فاسيلي موزغوفوي، الذي قال "تم استئناف العمل في ليبيا، ليس في جميع المناطق".

وأضاف موزغوفوي قائلا: "لقد وقعنا أربع اتفاقيات تقاسم الإنتاج، لكن الظروف الصعبة قائمة، لكننا بدأنا العمل مرة أخرى في حقول محددة".