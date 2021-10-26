أرامكو تدخل سوق محطات الوقود السعودية بشراكة مع "توتال إنيرجيز"

أعلنت شركة "أرامكو" دخول سوق محطات الوقود في المملكة العربية السعودية بتدشين محطتي وقود للمركبات في السوق المحلي مع شركة "توتال إنيرجيز".

ذكرت ذلك صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء، في تقرير عن الشركة السعودية ، مشيرة إلى أن عملاق النفط السعودي أعلنت رسميا دخولها سوق تجزئة الوقود في المملكة تجاريا.

ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن "أرامكو" وقعت مشروعا مشتركا مع "توتال إنيرجيز" في 2019، ضمن خطط تحديث شبكة محطات وقود تتكون من 270 محطة.

كما يشمل الاتفاق بناء محطات نوعية تقدم خدمات ذات جودة عالية في جميع أنحاء المملكة تعمل تحت العلامتين التجاريتين التابعتين لـ "أرامكو" و"توتال إنيرجيز".

ومن المقرر أن تساهم محطات الوقود الجديدة في تعزيز تجربة العملاء في قطاعات الأعمال والسفر والسياحة داخل السعودية.

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