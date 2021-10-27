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    أسعار الذهب اليوم

    تراجع أسعار الذهب اليوم في عدد من الدول العربية

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    تراجعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول، عن مستوى 1800 دولار، نتيجة ارتفاع عوائد السندات، وهو الأمر الذي أدى إلى إقبال المستثمرين على شرائها مقابل الحد من الإقبال على الذهب.

    وبحسب "رويترز" هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1789.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0649 بتوقيت غرينتش.

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    ويعد هذا أول انخفاض للذهب منذ ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر، الأسبوع الماضي، وقدرت نسبة الانخفاض بحوالي 1.3%. 

    لماذا انخفض سعر الذهب؟

    بحسب "رويترز"، انخفض المعدن الأصفر مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قليلا، وهو ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة في حال شراء الذهب الذي لا يدر عائدا، وكذلك ارتفعت عائدات السندات ذات الآجال الأقصر، وهو ما أدي إلى زيادة عائدات سندات عامين لفترة وجيزة فوق مستوى 0.5% الذي لم تشهده منذ مارس آذار 2020.

    وقال مايكل آشلي شولمان رئيس الاستثمار لدى شركة رانينج بوينت كابيتال إنه: "يرى التجار أن هذه الأرباح القوية نسبيًا والشركات الأخرى التي تستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة للاستثمار في النفقات الرأسمالية هي قوة دفع إيجابية".

    أسعار الذهب اليوم في الدول العربية

    النوع/البلد عمان الأردن البحرين الإمارات الكويت السعودية مصر

    عيار 24 قيراط

    22.15

    ريال

    		 40.75
    دينار    		 21.68
    دينار    		 211.36
    درهم    		 17.55
    دينار

    215.51

    ريال

    906

    جنيه

    عيار 21 قيراط

    		 19.38
    ريال    		 35.66  دينار 18.97
    دينار    		 184.95
    درهم    		 15.36
    دينار

    188.58

    ريال

    792.75

    جنيه

    عيار 18 قيراط

    16.61

    ريال

    30.56

    دينار

    		 16.26
    دينار    		 158.51
    درهم    		 13.16 دينار

    161.65ريال

    		 679.5
    جنيه

    عيار 14 قيراط

    		 12.68 ريال

    23.77

    دينار

    		 12.45 دينار 12.65
    دهم    		 10.24 دينار

    125.83

    ريال

    528.45

    جنيه

    الجنيه الذهب

    		 155.03
    ريال    		 285.24 دينار 151.73
    دينار    		 1479.58
    درهم    		 545.9
    دينار

    1510.1

    ريال

    		 6341.83 جنيه

    أوقية الذهب عيار 24

    		 688.86
    ريال    		 1267.44 دينار 674.2
    دينار    		 6574.36
    درهم    		 529.789 دينار

    6709.9

    ريال

    		 28178.85
    جنيه

    كيلو الذهب عيار 24

    22147.43

    ريال

    40749.05

    دينار

    		 21675.95
    دينار

     211370.39

    درهم 

    		 17551.16 دينار 215727.95 ريال

    905969.96

    جنيه

     

    الذهب كتحوط من التضخم

    عادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط من التضخم، ولكن الحوافز المخفضة للبنك المركزي الأمريكي وزيادات أسعار الفائدة تميل إلى دفع عائدات السندات الحكومية إلى الأعلى، مما يترجم إلى تكلفة فرصة أعلى للاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للفائدة.

    أهمية الذهب كأصل استراتيجي 2021

    يستفيد الذهب من مصادر الطلب المتنوعة: كالاستثمار، والأصول الاحتياطية، والمجوهرات، ولا يحمل أي مخاطر ائتمانية، ويحافظ تاريخيا على قيمته بمرور الوقت.

    لماذا يعد الذهب خيارا مثاليا للاستثمار؟

    يلجأ الكثيرون إلى الاستثمار في الذهب، نظرا للفوائد التي يمكنهم جنيها من وراء هذا الاستثمار الآمن ومن أبرزها.

    1. سهولة التحويل

    يتميز الذهب بسهولة تصفيته وتحويله إلى سيولة، في أي مكان، لذلك يعد الأخيار الآمن للاستثمار.

    وفي حين ليس هناك ما يضمن في الاستثمارات الأخرى الحصول على العوائد نفسها قبل التصفية، فإنه عند تسييل الذهب تكون القيمة نفسها التي كانت عليها عندما كان المعدن الأصفر صلبا.

    2. ‎صعوبة الاختراق

    كثيرا ما نسمع عن انهيار استثمار البعض على الإنترنت، لكن الذهب يمنحك ميزة أخرى هي تحقيق التنوع في الاستثمار بعيدا عن الشبكة العنكبوتية.

    والذهب أيضا هو واحد من الأصول القليلة التي يمكن استثمارها مع توفير الخصوصية أو الاستثمار حتى مع إخفاء هويتك، لذلك فهو غير قابل للاختراق عن طريق التكنولوجيا.

    3. أصل مثالي للتوريث

    الاستثمار في الذهب يمنحك طريقة سهلة لنقله إلى أطفالك وأحفادك، كونه يتميز بالقدرة على حفظ قيمته مع مرور الزمن كأصل ملموس.

    كذلك، يلجأ الكثيرون لاسيما في بلداننا العربية إلى الاحتفاظ بالذهب بهدف توفير المال اللازم للاحتياجات المستقبلية.

    4. عوائد على المدى الطويل

    يسمح لك الاحتفاظ بالذهب إلى ربح عوائد كبيرة وذلك على المدى الطويل. ويعد شراء العملات الذهبية من البنوك هو الخيار الأمثل لأسباب بينها ضمان الجودة، والحصول على شهادة ضمان، وهو ما لا يتوافر عند شرائه من السوق المحلي.

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    أسعار الذهب اليوم
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