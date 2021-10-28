أرباح شركة سامسونج تسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

سجلت أرباح شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية أعلى مستوى لها خلال ثلاث سنوات، حيث ارتفعت في الربع الثالث من العام 28 بالمئة.

وقالت الشركة، وهي أكبر مصنع لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم، إن الأرباح التشغيلية ارتفعت إلى 15.8 تريليون وون (13.48 مليار دولار) في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر أيلول، من 12.35 تريليون وون قبل عام.

وجاء ارتفاع الأرباح نتيجة ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة وعقود تصنيع الرقائق ومبيعات الشاشات التكاليف المتزايدة لإنتاج الالكترونيات الاستهلاكية، بحسب رويترز.

يمكنك متابعة المزيد عن أخبار العالم من سبوتنيك