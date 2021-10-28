رئيس غازبروم يبحث مع مولدوفا مواصلة إمدادات الغاز

اجتمع رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميللر، بكل من نائب رئيس الوزراء المولدوفي أندريه سبينو ورئيس مجلس إدارة شركة "مولدوفا غاز" فاديم شيبان وذلك لمناقشة إبرام عقد جديد لتزويد هذه الدولة بالغاز.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشر للشركة على قناتها الرسمية في تلغرام: "واصل أليكسي ميللر نهار اليوم المباحثات مع نائب رئيس الوزراء المولدوفي أندريه سبينو ورئيس مجلس إدارة شركة "مولدوفاغاز" فاديم شيبان لبحث شروط إبرام عقد جديد لتوريد الغاز الروسي للجمهورية والقضايا الحالية للتعاون بين شركة غازبروم وشركة " مولدوفاغاز".

أعلنت شركة غازبروم الروسية، السبت الماضي، أن مولدوفا مدينة لروسيا بـ 709 ملايين دولار مقابل إمدادات غاز، موضحة أنها ستوقف إمدادات الغاز الروسي إلى هذا البلد إذا لم يتم سداد الديون المتراكمة وتوقيع عقد جديد.

وقال الناطق باسم "غازبروم"، سيرغي كوبريانوف: "في الوقت الحالي هناك وضع صعب للغاية حيال توريد الغاز الروسي إلى مولدوفا. يقع اللوم في ذلك بالكامل على عاتق السلطات المولدوفية. نحن نتحدث عن أزمة عدم سداد نظير الغاز الروسي".

وقامت شركة "غازبروم" في الأول من أكتوبر بتمديد العقد مع مولدوفا لتوريد الغاز لمدة شهر.

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