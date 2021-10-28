بعد اعتمادها كعملة رسمية... السلفادور تشتري 420 بيتكوين جديدة

أعلنت السلفادور عن شراء 420 عملة جديدة من البيتكوين، ليصل العدد إلى 1120 في حوزة الدولة.

و"غرد" الرئيس نيب بوكيلي، على صفحته الخاصة في "تويتر" معلنا عن شراء هذه الدفعة من العملة.

وقال الرئيس: "كان الانتظار طويلًا، لكنه كان يستحق العناء. اشترينا للتو 420 عملة بيتكوين خلال الخريف".

It was a long wait, but worth it.



We just bought the dip!



420 new #Bitcoin🇸🇻 — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) October 27, 2021

هذا وأصبحت السلفادور أول دولة في العالم تستخدم عملة البيتكوين كوسيلة للدفع، كما وأصبحت العملة المشفرة مناقصة قانونية في البلاد، ودخل القانون الخاص بذلك حيز التنفيذ في منتصف ليل 7 سبتمبر.

وكانت السلفادور، قد بدأت في وقت سابق، بتعدين العملة باستخدام الطاقة المستمدة من البراكين، حيث عدنت ما يقل عن 0.001 من العملة المشفرة، أو ما قيمته بالضبط 269 دولارا.

ونشر الرئيس مقطع فيديو مدته 25 ثانية، يتضمن لقطات لحاوية شحن تحمل علامة تجارية حكومية مليئة بمنصات تعدين بيتكوين، وفنيين يقومون بتركيب وتوصيل أجهزة التعدين، بالإضافة إلى هوائيات لمصنع للطاقة في غابة، على حدود بركان.