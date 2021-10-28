البنك المركزي المصري يعلن نتائج اجتماعه بشأن سعر الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، نتائج اجتماعه السابع في عام 2021، بشأن سعر الفائدة، مشيرا إلى أنه يتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن يتردد في استخدام جميع أدواته لدعم تعافي النشاط الاقتصادي.

وأعلنت لجنة السياسة النقديـة بعد اجتماعهـا، اليوم، في بيان الإبقاء على سعر الفائدة في البنك المركزي عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض و8.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وأضاف البيان أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 6.6% بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ 5.7% في الشهر السابق له مع زيادة معدل التضخم الأساسي سنويا إلى 4.8% بعد أن كان 4.5% في أغسطس/آب الماضي.

وأوضح أن تلك الزيادات انعكست على أسعار السلع، ليرتفع المعدل السنوي للتضخم للسلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي إلى 10.6% في سبتمبر الماضي مقابل 6.6% أغسطس السابق له.

وذكر أن تلك الأسباب حدت من انخفاض المعدل السنوي للتضخم للسلع غير الغذائية إلى 4.9% مقابل 5.3% في أغسطس الماضي باعتباره أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2012، بينما أشارت نتائج معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى تحقيق 7.7% في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 2.9% في الربع الأول من العام نفسه.

وأشار إلى تراجع معدلات البطالة في الربع الثاني من العام الجاري إلى 7.3% بعد أن كانت 7.4% من الربع السابق من العام نفسه.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس/آذار من العام نفسه كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي.

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