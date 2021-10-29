الولايات المتحدة تؤكد صفة "السوق" للاقتصاد الروسي بعد مراجعة معمقة

قالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم الجمعة، إن وزارة التجارة الأمريكية أكدت صفة "السوق" للاقتصاد الروسي خلال مراجعة لإجراءات مكافحة الإغراق في الولايات المتحدة.

موسكو- سبوتنيك. في أغسطس/ آب، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها بدأت تحقيقا حول الاقتصاد الروسي لاحتمال عدم توافقه مع صفة "السوق". وفي شرح للوثيقة، قالت إن التحقيق بدأ في سياق تحليل مكافحة الإغراق لتوريد نترات الأمونيوم من روسيا.

وقالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في بيانها إن "وزارة التجارة الأمريكية نشرت مذكرة بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أكدت فيها عدم وجود أسباب كافية لإلغاء وضع روسيا كدولة ذات اقتصاد سوقي لأغراض إجراءات مكافحة الإغراق".

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن القرار الأمريكي ألمح إلى أن واشنطن لن تعود إلى أساليب حساب الإغراق التي كانت تطبق على المصدرين من الاتحاد السوفييتي وروسيا قبل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

وأضافت الوزارة أن القرار اتُخذ بناء على نتائج تحليل أجرته وزارة التجارة الأمريكية على أساس بيان قدمه منتجو خليط اليوريا والأمونيا في الولايات المتحدة الأمريكية في 30 يونيو/ حزيران من هذا العام.

وفي أثناء هذا الإجراء، راجعت وزارة التجارة الأمريكية تعليقات أصحاب المصلحة وعقدت جلسات استماع عامة، وشاركت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، بالإضافة إلى المصدرين الروس والأطراف المعنية الأخرى في جميع مراحل الإجراءات.

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