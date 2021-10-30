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    تعرف على أشهر مصطلحات التداول في البورصة ومعانيها

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    تعرف على مصطلحات التداول في البورصة من خلال مراجعة اهم المصطلحات المالية . نقدم لك المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات استثمارية جيدة اذا كنت مبتدئا في مجال الاستثمار.

    إذا كنت تبحث أو مهتما بمعرفة المزيد حول الاستثمار في البورصة، فأنت بحاجة لفهم المصطلحات الأساسية المستخدمة للإشارة إلى ما يجري داخل هذا السوق.

    هناك مجموعة من مصطلحات التداول في البورصة شائعة ومتكررة الذكر في اخبار الاقتصاد أو بين المستثمرين والمحللين تعبر عن حالات فريدة يمر بها السوق.

    البورصة المصرية
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    ما هي البورصة؟ وكيف تستثمر في سوق الأسهم

    وفي حين أن بعضها قد يبدو مفهوما من اللحظة الأولى، فالبعض آخر ليس مباشرا بهذه الدرجة وفي ما يلي سنستعرض أبرز وأهم مصطلحات البورصة ومعانيها:

     

    معنى مصطلح البورصة

    يقصد بالبورصة بشكل عام، السوق الذي يلتقي فيه البائع والمشتري للتفاوض على سلعة معينة، وبالتالي توفر منفذا أو مساحة للمستثمرين من أجل إجراء عمليات البيع والشراء بشكل علني وشفاف ووفق أسعار معلنة مسبقا.

    يشير مصطلح البورصة الآن إلى ما يعرف بسوق الأوراق المالية بشكل عام، والذي يضم بورصات/ أسواق فرعية لتداول الأسهم (حصص ملكية في الشركات) أو السندات (ديون)، وهناك أيضا بورصات لتداول السلع مثل الذهب والنفط.

    >> أقرأ أكثر عن مفهوم البورصة: ما هي البورصة؟ وكيف تستثمر بها

    أما المصطلحات التي هي موضوع هذا التقرير، فيقصد منها الألفاظ التي تعبر عن أحداث أو خطط أو جهات ذات صلة بما يجري في السوق، والتي عادة تتشكل من كلمة أو بضع كلمات لكن تشير إلى وقائع أكثر تفصيلا سنسردها لاحقا، وفقا لتعريفات هيئة السوق المالية في السعودية وعدد من الموقع المالية المتخصصة.

    ما هي مصطلحات البورصة

    الاستثمار في البورصة
    © Photo / ShutterStock
    الاستثمار في البورصة

    مصطلحات البورصة هي المصطلحات المرتبطة بالبورصة، وتلك المستخدمة بشكل شبه يومي بين المحللين والمستثمرين والوسطاء داخل البورصة، قد تتجاوز المئات، لكن هناك مجموعة شائعة هي الاشهر والأكثر استخداما وتعد مفتاحا لفهم ما يحدث في أسواق المال.

    لكن من الضروري الإشارة إلى أن هناك مصطلحات تداول غير شائعة في بعض الأسواق العربية، نظرا لارتباطها بأسواق بعينها، أو لارتباطها بخصائص وأدوات استثمارية غير متاحة بعد.

    مثلا، قد لا تسمح بعض الأسواق بتداول عقود المشتقات المالية، وهي أدوات مالية بالغة التعقيد وعالية المخاطرة، كما لا تسمح العديد من الأسواق بخاصية البيع على المكشوف، والتي تسمح للمستثمر بالاستفادة من انخفاض قيمة سهم رغم أنه لا يمتلك هذا السهم.

    أهمية معرفة مصطلحات التداول
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    كما أشير بالأعلى، فإن فهم معاني المصطلحات الاستثمارية المتداولة داخل سوق الأوراق المالية والمرتبطة به، هي إحدى اللبنات الأساسية التي يحتاجها المستثمر لكي يقف على أرض صلبة بعد انخراطه في الاستثمار.

    الأمر أشبه بأهمية معرفة مصطلحات التحكيم واللاعبين داخل معلب كرة القدم بالنسبة للاعب وحتى للمشجع، فمثلًا لن يفهم مشاهدو المباريات ما يحدث فيها لو أنهم لا يعرفون مصطلحات مثل "تسلل" أو "ضربة جزاء".. إلخ

    أشهر مصطلحات التداول في البورصة

    هيئة السوق المالي أو هيئة الأوراق المالية

    قد يختلف اسمها من بلد لآخر، لكنها تشكل الجهة التنظيمية التي تشرف  على السوق وتراقبه، وتتولى إصدار القواعد المنظمة لعمله وضمان حماية المستثمرين فيه، وينبثق عنها لجان وكيانات وفقا لمتطلبات كل سوق (لجنة فض المنازعات على سبيل المثال).

    الأوراق المالية

    هي منتجات أو أدوات مالية يمكن تداولها بين الأشخاص والكيانات المرخصة، ولها قيمة نقدية، مثل الأسهم، والتي تشكل حصة ملكية في شركة ما، أو السندات وهي دين على الجهة المُصدرة لها.

    شركة السوق المالي

    عادة ما تكون البورصة التي يجري من خلالها تداول الأسهم والأوراق المالية، هي شركة مساهمة تخضع لراقبة الهيئة.

    بورصة السلع

    مثلها مثل بورصة الأوراق المالية، هي مساحة يلتقي فيها المستثمرون لبيع وشراء السلع الأساسية مثل النفط والذهب والذرة وغيرها.

    السوق الفوري

    يقصد به البورصة التي يتم فيها نقل ملكية الأوراق المالية المباعة مباشرة إلى المشتري، حيث تتم تسوية المعاملات خلال فترة قصيرة جدا (ربما نفس اليوم)

    سوق العقود المستقبلية
    التداول في الأسواق العالمية
    © AP Photo
    طرق تداول الأسهم العالمية بأمان

    يتم فيها إبرام صفقات لشراء سلع أو أوراق مالية، لكن يتم استلامها في المستقبل، في موعد محدد سلفا في بنود العقد المتفق عليه.

    الفوركس

    كلمة "فوركس" هي اختصار لعبارة انجليزية اختصارها بالانجليزي FOREX ومعناها "بورصة العملات الأجنبية"، وهو سوق تداول عملات دول مختلفة.

    أهم مصطلحات البورصة التي يجب معرفتها

    التداول

    هو عملية البيع والشراء التي يكون موضوعها الأوراق المالية بعد طرحها في البورصة.

    شركة الوساطة (السمسرة)

    تسمى شركة الأوراق المالية المسجلة سمسارا أو شركة سمسرة، وتعمل كوسيط ومستشار لشراء وبيع الأسهم المدرجة، ولا تمتلك الأوراق المالية لكنها تتقاضى عمولة مقابل خدمتها.

    التحليل الأساسي

    النظر والتدقيق في ظروف الشركة والقطاع الذي تعمل فيه، من أجل تحديد قيمتها العادلة وجدوى الاستثمار في أسهمها.

    التحليل الفني

    يدرس تاريخ حركة سعر سهم الشركة وحجم التداولات عليه في البورصة، وذلك في محاولة التنبؤ بسعره في المستقبل.

    الطرح العام الأولي (الاكتتاب)

    هي عملية بيع جزء أو كل أسهم الشركة في السوق المالي للمرة الأولى، وفي هذه الحالة تصبح الشركة "عامة" وليست خاصة.

    متعهد الاكتتاب/ مدير الاكتتاب/ وكيل الاكتتاب

    أدوار مختلفة تقوم بها شركة استثمارية أو بنك استثماري، لمساعدة الشركة التي تريد بيع أوراقها المالية في الوصول إلى الجمهور وجمع التمويل.

    تكلفة التداول

    الرسوم التي يدفعها المتعاملون في السوق كعمولة للوسيط من أجل تنفيذ أوامر البيع والشراء.

    شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019
    © REUTERS / STRINGER
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    صانع السوق

    هو المتداول المستعد دائما لبيع وشراء الأوراق المالية، ويتقبل مخاطر الاحتفاظ بها من أجل تسهيل التداول عليها.

    السوق الصاعد

    يطلق على البورصة عندما تسلك المؤشرات الرئيسية اتجاها صعوديا لفترة طويلة (شهور أو سنوات حتى).

    السوق الهابط

    هو العكس تماما من السوق الصاعد، حيث يستمر انخفاض الأسهم لفترة طويلة.

    مستوى المقاومة

    هو الحد الأعلى لسعر سهم ما، عادة ما يشكل – عند الوصول - ضغطا قويا على تداولات هذا السهم متسببا في تراجعه، لكن في حال تجاوزه يتوقع المحللون مستويات سعرية أعلى في المستقبل.

    المراجحة

    شراء ورقة مالية من سوق وبيعها في آخر، بغرض الربح من فرق السعر بين السوقين دون مخاطرة.

    سعر الإغلاق

    هو السعر المسجل للورقة المالية في آخر صفقة جرت عليها في آخر جلسة تداول.

    السهم العادي

    يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة ويعطي مالكه الكثير من الحقوق مثل، حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وحصة من توزيعات الأرباح.

    السهم الممتاز

    يعطي مالكه حقوق أكثر، مثل أسبقية الحصول على نسبة من الأرباح، والأولوية في الحصول على حقوقه حال تصفية الشركة.

    توزيعات الأرباح

    هي حصة من الأرباح توزع على المساهمين وفقا لحجم الأسهم التي يمتلكونها، وقد توزع في صورة أسهم جديدة في بعض الحالات.

    مدينة الرياض
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    معامل بيتا

    مقياس يستخدم لتحديد المخاطر المنتظمة لورقة مالية أو أصل ما.

    التنويع

    الجمع بين أكثر من ورقة مالية لتقليل المخاطر، مثل الاستثمار في مجموعة مختلفة من الأسهم بجانب بعض السندات.

    السند

    هو شهادة تقر بأن الجهة المصدرة لها اقترضت من حاملها، مبلغا محددا، وأن هذه الجهة ملزمة برد هذا المبلغ في موعد محدد مع سداد فائدة محددة سلفا طوال هذه المدة.

    القيمة السوقية

    السعر الذي يتداول به السهم في السوق خلال الوقت الراهن، وتعكس تسعير السوق له.

    القيمة الدفترية

    إجمالي قمية حقوق الملكية باستثناء الأسهم الممتازة، مقسومة على إجمالي الأسهم المصدرة العادية.

    أرباح/ خسائر رأسمالية

    هي الخسائر أو الأرباح الناجمة عن الفرق بين سعري بيع وشراء الورقة المالية.

    الإيرادات والأرباح

    هي الأموال التي جمعتها الشركة مقابل بيع منتج أو خدمة. قد يطلق عليها أيضا اسم "المبيعات". بعد خصم التكاليف والنفقات وجميع الالتزامات يتم تحديد الأرباح أو الخسائر.

    صندوق استثماري

    أداة استثمارية مشتركة، يتم من خلالها استثمار الأموال نيابة عن المستثمرين مقابل رسوم محددة. تشمل الاستثمار في أصول مثل الأسهم والسندات وغيرها.

    رأس المال المرخص

    هو رأس المال الخاص بشركة مساهمة، والذي تم اعتماده وسجل لدى الجهات الرسمية.

    الوكيل

    يقال عن شركة الوساطة أنها وكيل عندما تعمل نيابة عن العميل في شراء أو بيع الأسهم.

    أصول الشركة

    كل ما تمتلكه الشركة باسمها من نقود ومعدات وأرض وتكنولوجيا وما إلى ذلك مما يدل على إجمالي ثروة الشركة.

    عقد خيار الشراء

    هو عقد يمنح المستثمر الحق في شراء سهم معين (ولكن دون إلزامه بذلك) حال بلغ قيمة محددة سلفا خلال فترة زمنية متفق عليها.

    التقلبات

    يقصد بها سرعة تحرك قيمة الأسهم صعودا وهبوطا.

    السيولة

    تشير إلى قدرة المستثمرين في السوق على الدخول والخروج منه بسهولة، بمعنى توافر المال للبيع والشراء.

    الأسئلة الشائعة حول مصطلحات التداول

    من المهم أيضا معرفة أن هذه المصطلحات لن تستخدم بشكل مباشر من قبل المستثمر في صالة البورصة، حيث ينادي بصوت عال طالبا بيع أحد أسهمه على الفور.

    فكما أشرنا بالأعلى، يتولى الوسيط مسألة الإدارة المباشرة لمحفظة الأوراق المالية الخاصة به، وفقا لرغباته بالطبع، مع العلم أن عمليات التداول تتم الآن عن بعد وفي مقرات الشركات عبر الإنترنت.

    لكن تكمن أهمية تحديث الخلفية المعرفية للمستثمر بهذه المصطلحات وغيرها، في مواكبة التغيرات وسرعة اتخاذ القرار وفتح أفق جديد له عند تحديد اتجاهاته الاستثمارية، فالمعرفة مفتاح التطور والنجاح.

    ما هي المصطلحات المستخدمة في التداول في البورصة؟

    هناك العديد من مصطلحات التداول التي تستخدم بشكل يومي في سوق الأسهم وتداول العملات، اطلع على هذا المقال لتحصل علي نبذة عن أهم المصطللحات من وجهة نظر خبراء الاقتصاد.

    هل التداول في البورصة يستحق كل هذا العناء؟

    نعم التداول في البورصة يستحق، يمكن أن يكون الاستثمار في سوق الأسهم طريقة رائعة لتنمية مدخراتك بمرور الوقت. اعمل مع شركة سمسرة لشراء وبيع استثمارات الأسهم والتسوق للحصول على استثمار يناسب احتياجاتك الخاصة.. بينما لا يوجد استثمار دون مخاطر، فإن سوق الأسهم يحقق متوسط ​​عوائد محترمة على المدى الطويل.

    كيف أبدأ التداول كمبتدئ؟

    ابدأ ببطء، واختر سهما أو اثنين واستثمر مبلغا محددا من المال تكون مستعدا لخسارته. يمكنك إعادة المكاسب إلى الأسهم - أو في شركات أخرى - ولكن لا تضيف المزيد من الأموال إلى الوعاء حتى تعرف ما تفعله ويمكنك إجراء أبحاث في شركات أخرى.

    >> اقرأ ايضا: ما هي التنمية الاقتصادية؟ وما الفرق بينها وبين النمو الاقتصادي؟

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