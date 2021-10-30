شركة تسويق النفط العراقي تقول إن العراق يسعى لزيادة إنتاج الغاز عبر زيادة الاستثمار

أكدت شركة تسويق النفط العراقي "سومو" أن العراق يسعى بقوة لزيادة إنتاج الغاز من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في حقول الغاز ومشاريع مسك الغاز المنبعث من النفط في الحقول النفطية العراقية، موضحة أن بغداد ترى اتفاق أوبك + في زيادة إنتاج دولها 400 ألف برميل شهريا، كافيا لاستيعاب الطلب واستقرار السوق.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت الشركة في بيان نشرته اليوم السبت، أن " العراق يسعى بقوة لزيادة إنتاج الغاز من خلال زيادة في الاستثمار في حقول الغاز وكذلك تعجيل خطط ومشاريع مسك الغاز المنبعث من النفط في الحقول النفطية العراقية خصوصا عبر ضخ استثمارات في مشاريع شركة غاز البصرة وبقية الحقول الجنوبية".

وعلى صعيد آخر، بينت الشركة أن بغداد ترى اتفاق "أوبك+" في زيادة الإنتاج 400 ألف برميل شهريا كافية لاستيعاب الطلب واستقرار السوق في ظل زيادة الطلب على الطاقة في الوقت الحالي، مؤكدا أن العراق يرى عدم ضرورة اتخاذ أي قرار في زيادة قدراته الإنتاجية عن المخطط لدول الأوبك.

أعلنت وزارة النفط العراقية، مطلع الشهر الجاري، عن فتح حوار مع شركة عالمية كبرى (لم تسمها)، للتنقيب عن الغاز في الصحراء الغربية في محافظة الأنبار.